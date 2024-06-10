Merzifon’da yol kenarında meyve satıcısına otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA
Merzifon’da yol kenarında meyve satıcısına otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yol kenarında meyve satan Celal Gürle (66), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kazada, araçta bulunan 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Merzifon-Samsun karayolu Galericiler Sitesi mevkisinde meydana geldi. Enver P. yönetimindeki 67 DR 708 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında kiraz satan Celal Gürle'ye çarptı. Otomobil daha sonra bariyerlere çarparak durdu.

Kazada, otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulan Gürle ile birlikte araçta bulunan Yasemin Karabulut ve Esila Karabulut yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gürle’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Gürle’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

66202-1.jpg

66202.jpg

Son Haberler
Diş tedavisi sonrası bambaşka birisi oldu Video
Diş tedavisi sonrası bambaşka birisi oldu
Konserdeki görsel şölen izleyenlerin nefesini kesti Video
Konserdeki görsel şölen izleyenlerin nefesini kesti
BM ilk kez açıkladı: "Gazze'de ateşkes" kararı Dünya
BM ilk kez açıkladı: "Gazze'de ateşkes" kararı
İnşaatta vatandaşı ağır yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı Yerel Haberler
İnşaatta vatandaşı ağır yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı
Milli Takım'daki canlı bombayı açıkladı Spor
Milli Takım'daki canlı bombayı açıkladı
Apple, yeni yapay zeka hamlelerini duyurdu Teknoloji
Apple, yeni yapay zeka hamlelerini duyurdu
Yolcu otobüsü şarampole devrildi. 9 yaralı Yerel Haberler
Yolcu otobüsü şarampole devrildi. 9 yaralı