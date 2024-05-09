Mesai arkadaşını bıçaklayarak öldüren zabıta: Beynim öyle komut verdi

Olay Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. Belediyede zabıta olarak çalışan İsmail Kanmaz yine mesai arkadaşı olan Erdal V. Tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Erdal V. İfadesinde 10 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını ileri sürdü.

Olay günü psikolojik rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gittiğini belirten sanık daha sonrasında işe geçtiğini söyledi.

Ekmek için bir kasaptan bıçak aldığını daha sonra İsmail Kanmaz’ın yanına geçtiğini belirten Erdal V., “Bana 'Ne yaptın hastanede deli', 'Ne dedi doktor' gibi şeyler söyledi.

Yine olaydan birkaç gün önce ıslık çalıp beni 'Pislik' diye çağırmıştı. Kendisine 'Benim adım Erdal, köpek mi çağırıyorsun.' dedim. Sonra alay etti, çok üzerinde durmadım.

Büfe önünde de böyle söyleyince sinirlenerek büfeye girip bir sigara alıp dışarı çıktım. Yine yüzündeki alay edici gülümsemeyi görünce beynim o şekilde komut verdi.

O olay gerçekleşti. Kesinlikle öldürmek istemedim. Olay esnasında kendimde değildim." şeklinde konuştu.

Mahkeme davayı ertelerken sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.