Mesai başladı. Aylıkları 45 bin lira

Türkiye’nin yeşil mercimek üretiminde önde gelen şehirlerinden Yozgat'ta çiftçiler, hasat sezonuna başladı. Kimileri makinelerle hasat yaparken, bazıları da geleneksel yöntemlerle tırpan kullanarak hasat yapıyor.

Teknolojinin ilerlemesiyle tırpanla çalışan işçilerin sayısı giderek azalırken, bu işçiler sabahın erken saatlerinden itibaren zorlu mesailerine başlıyor. Sıcaklıkların 30 dereceye ulaştığı bu dönemde, tırpan işçileri günlük bin 500 lira yevmiye ile çalışarak geçimlerini sağlıyor. Çalatlı köyünde bereketli topraklarda emek veren bu işçiler, büyük bir özveri ile işlerini sürdürüyor.

Ali Osman Akyol, Yozgat’ta tırpan işçisi bulmanın zorluğundan dolayı Antalya’daki tatilini yarıda keserek geri dönmek zorunda kaldığını belirtiyor.

"YEVMİYEMİZ 500 LİRA"

16 yaşından beri bu işi yaptığını ve arkadaşlarının çağrısı üzerine geri döndüğünü anlatan Akyol, "40 yıldır tırpan işiyle uğraşıyorum. Geçen yıl yevmiyemiz 800 liraydı, bu yıl bin 500 lira oldu. Yazıpınar köyünde tırpan işçisi kalmadı, sadece biz üç kişi kaldık. Makine ile biçme daha pahalı ve ürün kaybı daha fazla. Tırpan daha iyi. Güneş altında çalışmak zor, ama mecburuz" dedi.

Akyol, Yazıpınar köyünden Hıfzı Erdoğan da 15 yaşından beri tırpancılık yaptığını ve işin zorluklarına rağmen ekmek parası için çalıştığını belirtiyor. Akyol, "Yevmiyemiz bin 500 lira. Tırpan işçisi yetişmiyor, bilenler de yaşlandı. Makinenin masrafı çok oluyor, bu yüzden geleneksel yöntemi seçiyorlar" diye konuştu.

"ÜRÜN TARLADA KALACAK"

Çalatlı köyünden 64 yaşındaki çiftçi Bünyamin Ayverdi, 20 dönüm arazisinden 5-6 ton mercimek beklediğini belirtiyor. Ancak bu yılki hava koşulları nedeniyle verimin düşebileceğini söylüyor. Ayverdi, "Geçen yıl 4 tırpan işçisi getirdim, bu yıl 3 tane zor buldum. Onlar da eksiliyor. Geçen yıl 800 lira yevmiye verdim, bu yıl bin 600 lira veriyorum. Tırpan işçileri olmazsa ürün tarlada kalacak. Makine ile biçtirmeye gücüm yetmiyor. Bu işçiler bitene kadar mercimek ekmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.