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Mescid-i Aksa'ya son bir ayda 20'den fazla baskın düzenlendi

Filistin Vakıflar Bakanlığı, fanatik Yahudilerin Aralık 2022'de işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya 22 kez baskın düzenlediğini duyurdu.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 17:38
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Mescid-i Aksa'ya Aralık ayında 20'den fazla baskın düzenlendi

Mescid-i Aksa'ya son bir ayda 20'den fazla baskın düzenlendi
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Filistin Vakıflar Bakanı Hatem el-Bekri, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin aralık ayı boyunca Mescid-i Aksa'ya yönelik "kışkırtma kampanyasını" yoğunlaştırarak baskınların sayısını artırdığını belirtti.

Yahudi yerleşimcilerin aralık ayında 22 kez Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini kaydeden Bekri, baskınlar sırasında İsrail güçlerinin de Harem-i Şerif'te ibadet eden Mülümanları dışarı çıkarma politikasını sürdürdüğünü ifade etti.

- İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'nde ezan okunmasını 51 kez engelledi

Bekri ayrıca İsrail güçlerinin aralık ayında işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde de çeşitli bahanelerle ezan okunmasını 51 kez engellediğini ifade etti.

İsrail güçlerinin Harem-i İbrahim Camisi'nde ve avlusunda çok defa tatbikat yaptığını belirten Bekri, İsrail'in camideki asansör inşası çalışmalarını da sürdürdüğünü kaydetti.

İsrail, Filistinlilerin tüm itirazlarına rağmen Ağustos 2021'de Harem-i İbrahim Camisi'nde asansörün de yer aldığı birtakım inşa çalışmasına başlamıştı. (AA)

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