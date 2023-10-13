Mescild-İ Aksa’da namaz kılmak isteyenlere İsrail polisinden gaz bombalı müdahale

Editör: Serkan Talan

Hamas’ın saldırısı ve İsrail’in hava saldırıları sonrası ilk Cuma namazı Mescid-İ Aksa’da kılındı. İsrail polisi bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken gazetecilerin bile girişine izin vermedi. İsrailli güvenlik güçleri sadece Kudüs kimliği olanların Mescid-i Aksa’ya girişine izin verdi.

İSRAİL POLİSİ MÜDAHALE ETTİ

İsrail Polisi Mescid-İ Aksa’nın dışında namaz kılmak isteyenlere müdahale etti. Güvenlik güçleri, namaz için toplanan Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti. Müdahale sonrası seccadelerin yerde kaldığı görüldü.

Öte yandan bir başka görüntüde ise İsrail'in gaz bombalı müdahalesinden kaçanlar görüldü.

İSRAİL GAZZE İÇİN SÜRE VERMİŞTİ

Filistin’de çatışmalar 7. gününde devam ederken İsrail ordusu Gazze Şehrindeki sivillere evlerini terk edip Güney'e gitmeleri için 24 saat süre verdi.