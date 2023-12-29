Meşe palamudunun yararları şaşırtıyor

Bitkisel destek tedavilerine özen gösteren kişilerin Meşe palamudunun şifalarını bilmesinde yarar var. İşte Meşe palamudu hakkında bilinmesi gerekenler ve yararları...

Meşe ağacının meyvesi palamut olarak biliniyor. Palamut iki kısımdan oluşuyor; biri esas uzun fındığa benzeyen kısmı. Buna pelit deniliyor. Diğer kısmı ise şapkalı olan bölümü. Buna kadeh deniliyor. Bu arada Pelit ağacı diye bilinen ağaç da aslında meşe ağacının ta kendisi. Meşe palamudunun tam 400 türü bulunuyor. Yararlarını öğrenenler ise şaşkına dönüyor.

İŞTE MEŞE PALAMUDUNUN YARARLARI

Vitamin İhtiyacını Karşılar.

Cilt Hastalıklarını Önler.



Kötü Kolesterolü Düşürür.

Bağışıklığı Güçlendirir.

Şeker Hastalığını Önler.



Bağırsakları Çalıştırır.

Yaraları İyileştirir.

İltihapları Temizler.