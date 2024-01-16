MESEM, onun da hayatını kararttı

AKP’nin çocuk işçiliğini özendirdiği Mesleki Eğitim Merkezleri’nde (MESEM) art arda kazalar yaşanıyor. MESEM kapsamında çalıştığı işyerinde, kaza sonucu vücudunun yüzde 80’i yanan 18 yaşındaki Beyzanur Hatmorioğlu’nun açtığı davada, takipsizlik kararı verildi. Savcılık, takipsizlik kararına karşı yapılan itirazı da reddetti.

Antalya’nın Kepez ilçesinde, serviste yaşanan kazada ağır yaralanan Hatmorioğlu’nun MESEM kapsamında çalıştırıldığı ortaya çıktı. Olay yaşandığı zaman 17 yaşında olan Hatmorioğlu’nun yaralandığı kazaya ilişkin açılan soruşturmada ise, işyeri sahibi asli kusurlu kabul edilmedi ve takipsizlik kararı verildi.

Avukatlığın kazaya itirazı da, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildi.

“ADALET ARTIK YERİNİ BULSUN İSTİYORUM”

Olay anında yanında çalışan uusta T.A.’nın sigortasız olduğunu ileten Hatmorioğlu, “Öğrenci olduğum için sigortasız birinin yanında çalıştırılmamam gerekiyordu. O gün, akü ile benzin şamandırasına takviye yapmak istedi. Benzin dolu olduğu için araçta yangın çıkabileceğini söyledim, ancak kendisi ‘Uzun süredir bu mesleği yapıyorum, bir şey olmaz’ dedi ve elektriği verdiği gibi yangın çıktı. Bilirkişi raporunda yangının benzin şamandırasından değil, motorun ön tarafındaki karttan çıktığı yazıyor. Ben bunun yanlış olduğunu ifade ettim. Bu şekilde yazarak benim ifademi de yanlış duruma düşürdüler” açıklamasını yaptı.

Ellerini ve kollarını eskisi gibi kullanamadığını ileten Hatmorioğlu, 2,5 ay kadar yoğun bakımda kaldığını ve olayda sadece ustanın değil işyerinin de suçlu olduğunu belirtti.

Beyzanur’un avukatı Erdal Yiğit, “Beyzanur çıraklık eğitimi olarak orada sigortalı çalışıyordu. Olay günü araç şamandırasının bozuk olduğu sebebiyle servise getiriliyor. Beyzanur ile usta çalışırken, usta şamandıranın olup olmadığını kontrol etmek için şamandıraya akım veriyor ve çıkan alev sonucu Beyzanur yandı.” ifadesini kaydetti.

İşyerinde yangın söndürme tüpünün bulunmadığını söyleyen Yiğit, kamera kayıtlarında yangın söndürme tüpünün başka bir yerden alındığının görüldüğünü iletti.