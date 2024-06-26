Meşhur gökdelenin sahibi iflas bayrağını çekti

Frankfurt'un finans merkezinde yer alan ve şehrin gökyüzü siluetinin simgesel yapılarından biri olan Trianon gökdeleni, mülk sahibi Geschaeftshaus am Gendarmenmarkt'ın iflas ettiğini açıklamasıyla gündeme geldi. Almanya Merkez Bankası'nın bazı bölümlerine ve ülkenin önde gelen varlık yönetim firmalarından Deka'ya ev sahipliği yapan bu ikonik kule, şehrin ekonomik yapısında kritik bir rol oynamaktadır.

İFLAS YÖNETİCİSİ ATANDI

Frankfurt'ta bulunan ve şehrin siluetini tanımlayan Trianon gökdeleninin işletmecisi Geschaeftshaus am Gendarmenmarkt, mali sıkıntılar nedeniyle iflasını açıkladı. 45 katlı ve 186 metre yüksekliğindeki bu ikonik yapı, şehrin finans merkezinde yer almakta ve dün mahkemeye sunulan belgelere göre, şirketin iflas başvurusu sonrasında bir iflas yöneticisi atanmış durumda.

Almanya'nın emlak sektörü, uzun süre düşük faiz oranları, ekonomik istikrar ve enerji maliyetlerindeki avantajlar sayesinde önemli bir büyüme kaydetmiş ve ülke ekonomisine yıllık 730 milyar Euro katkıda bulunmuştu. Ancak, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele amacıyla faiz oranlarını artırma kararı, emlak piyasasındaki bu ivmeyi keskin bir şekilde yavaşlattı.

Artan faizler, emlak finansmanını zorlaştırdı, anlaşmaları iptal etti, projeleri durdurdu ve birçok büyük emlak geliştirme firmasının iflasına yol açtı. Ayrıca, pandemi sonrası evden çalışma uygulamalarının yaygınlaşmasıyla, Almanya'da ve özellikle finansın kalbi Frankfurt'ta ofis doluluk oranları düşüş gösterdi. İflas yöneticisi ve bina yönetimi ise konu hakkında soruları yanıtsız bıraktı.