Meşhur Kanarya Adaları kül'e döndü

İspanya’nın Kanarya Adaların'daki orman yangınları devam ederken 26 bin kişi tahliye edildi. Yangınlar nedeniyle 5 bin hektarlık alan küle döndü.

KAYNAK: İHA
Meşhur Kanarya Adaları kül'e döndü


İspanya’nın Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife Adası’nın kuzeydoğusundaki tabiat parkında salı günü başlayan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

Kanarya Adaları Acil Durum Servisi yaptığı açıklamada, 26 bin kişinin yangınlar nedeniyle tahliye edildiğini duyurdu. Alevlerin kontrolden çıkarak 11 kasabayı etkilediği ancak turistik bölgelere henüz ulaşmadığı kaydedildi.

Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo ise daha fazla kişinin tahliye edilmesi için talimat verdiğini açıkladı. Yoğun dumanlar nedeniyle yangına havadan müdahale etmenin imkansız olduğunu belirten Clavijo, şu ana kadar 5 bin hektarlık alanın küle döndüğünü açıkladı.

Tenerife Adaları Belediye Başkanı Rosa Davila da bu yangınların Kanarya Adaları’nda daha önce hiç görülmediğini söyleyerek, “Önceliğimiz insanların hayatını korumak” dedi.

Alevlere müdahale sürüyor.
Öte yandan bilim insanları, iklim değişikliğinin daha sık ve daha güçlü hava olaylarına yol açtığını belirtiyor.

aw011888-01.jpg

aw011888-02.jpg

aw011888-03.jpg

aw011888-04.jpg

aw011888-05.jpg

aw011888-06.jpg

Öne Çıkanlar
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Son Haberler
Mali müşavir nasıl olunur? Mali müşavir olma şartları neler? Keşfet
Mali müşavir nasıl olunur? Mali müşavir olma şartları neler?
Hemşire nasıl olunur? Hemşire olma şartları neler? Keşfet
Hemşire nasıl olunur? Hemşire olma şartları neler?
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı: Sıcaktan bunalanları sevindirecek haber Güncel
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı: Sıcaktan bunalanları sevindirecek haber
İpsala Sınır Kapısı kapatıldı. İşte nedeni Güncel
İpsala Sınır Kapısı kapatıldı. İşte nedeni
Manchester City'nin gözü Wirtz'de Spor
Manchester City'nin gözü Wirtz'de
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 'yol gerilimi'nde son durumu açıkladı Güncel
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 'yol gerilimi'nde son durumu açıkladı
Süreyya Yalçın son görüntüsüyle sevenlerini yine korkuttu Magazin
Süreyya Yalçın son görüntüsüyle sevenlerini yine korkuttu