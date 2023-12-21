Meşhur Kohoş otu nelere iyi gelir

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Gülsüm Sundu
Meşhur Kohoş otu nelere iyi gelir
Kohoş otu hangi hastalıklara iyi gelir? İşte ayrıntılı yanıtı...

Diğer adıyla Karayılan Otunun pek çok yararı bulunuyor. İşte, o yararları…

Yaygın olarak menopoz, adet öncesi, ağrılı adet kanaması ve kırılgan olmaya müsait kemiklerin onarımına iyi geliyor. Kohoş otunun bir diğer adı da Mavi yılan. Bu adla anılanların zehirli olabileceği belirtiliyor.

YARARLARI NELERDİR?

Kök kısımları tercih ediliyor, pozitif etkileri olabilecek kimyasallar içeriyor. O kimyasallar bağışıklığı koruyor. İltihabın azalmasına da yarıyor.

MENAPOZ İÇİN ETKİLİ Mİ?

Vücutta ostrojene benzer etkileri olduğu biliniyor. Bazı formlarda ağız yoluyla alındığında menopoz rahatsızlıklarını azaltıyor. Kulak çınlaması, vajinal kuruluk, aşırı terlemeyi önlüyor. Sinir sistemini rahatlatıyor ve uykunun düzenli alınmasını sağlıyor...

YAN ETKİLERİ VAR MI?

Yetişkinlerin bir yıl boyunca güvenli kullanması durumunda bir yan etkisi olduğu söylenmiyor. Çocukların kesinlikle kullanmaması; tüketmemesi gerekiyor. Aşırı kullanımında mide rahatsızılğı, bağş ağrısı, kramplar ve vajinal lekeler oluşturabiliyor...

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