Meslek hastalıklarının kaç yıl öncesine dayandığını öğrenenler çok şaşıracak

Günümüzde en çok karşılaşılan sorunlardan biri olan meslek hastalıkları, romatizmalı rahatsızlıklardan solunumum problemlerine kadar çok sayıda soruna yol açıyor. Yapılan bir araştırma meslek hastalıklarının tarihinin çok eskilere dayandığını ortaya koydu.
Çekya'daki Charles Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, Antik Mısır'da duvar yazıları yazan katiplerin bel, çene ve baş parmaklarında normalin üstünde hasar olduğunu ortaya koydu.
MÖ 2700 ile MÖ 2180 yılları arasında Abusir Piramit bölgesinde gömülen 69 yetişkin erkeğin kemikleri incelendi.
Bu kişilerden 30'unun katip olduğu belirlendi. Duvar yazıları yazan bu katiplerin diğer mesleklerde çalışanlara kıyasla bel, çene ve baş parmaklarında daha çok sorun görüldüğü ortaya çıktı.
Araştırmacılar, katiplerin uzun süreli ve zorlu çalışma koşullarının bu hasarlara yol açtığını düşünüyor.
Katiplerin kafalarını yukarı kaldırarak, kollarına destek koymayarak ve omurgalarına baskı yaparak çalışmaları bel ağrısı ve skolyoz gibi duruş bozukluklarına neden olmuş olabilir.
Ayrıca, katiplerin sürekli kalem tutmaları baş parmaklarının aşınmasına, aletlerinin uçlarını çiğnemekten dolayı da çene kemiklerinde problemlere yol açmış olabilir.