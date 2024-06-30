Meslek hastalıklarının kaç yıl öncesine dayandığını öğrenenler çok şaşıracak

Meslek hastalıklarının kaç yıl öncesine dayandığını öğrenenler çok şaşıracak
Kaynak: Haber Merkezi

Yapılan bir araştırma meslek hastalıklarının tarihinin çok eskilere dayandığını ortaya koydu. Meslek hastalıklarının kaç yıl öncesine dayandığını duyanlar çok şaşıracak.

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Meslek hastalıklarının kaç yıl öncesine dayandığını öğrenenler çok şaşıracak 1

Günümüzde en çok karşılaşılan sorunlardan biri olan meslek hastalıkları, romatizmalı rahatsızlıklardan solunumum problemlerine kadar çok sayıda soruna yol açıyor. Yapılan bir araştırma meslek hastalıklarının tarihinin çok eskilere dayandığını ortaya koydu.

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Meslek hastalıklarının kaç yıl öncesine dayandığını öğrenenler çok şaşıracak 2

Çekya'daki Charles Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, Antik Mısır'da duvar yazıları yazan katiplerin bel, çene ve baş parmaklarında normalin üstünde hasar olduğunu ortaya koydu.

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Meslek hastalıklarının kaç yıl öncesine dayandığını öğrenenler çok şaşıracak 3

MÖ 2700 ile MÖ 2180 yılları arasında Abusir Piramit bölgesinde gömülen 69 yetişkin erkeğin kemikleri incelendi.

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Meslek hastalıklarının kaç yıl öncesine dayandığını öğrenenler çok şaşıracak 4

Bu kişilerden 30'unun katip olduğu belirlendi. Duvar yazıları yazan bu katiplerin diğer mesleklerde çalışanlara kıyasla bel, çene ve baş parmaklarında daha çok sorun görüldüğü ortaya çıktı.

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Meslek hastalıklarının kaç yıl öncesine dayandığını öğrenenler çok şaşıracak 5

Araştırmacılar, katiplerin uzun süreli ve zorlu çalışma koşullarının bu hasarlara yol açtığını düşünüyor.

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Meslek hastalıklarının kaç yıl öncesine dayandığını öğrenenler çok şaşıracak 6

Katiplerin kafalarını yukarı kaldırarak, kollarına destek koymayarak ve omurgalarına baskı yaparak çalışmaları bel ağrısı ve skolyoz gibi duruş bozukluklarına neden olmuş olabilir.

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Meslek hastalıklarının kaç yıl öncesine dayandığını öğrenenler çok şaşıracak 7

Ayrıca, katiplerin sürekli kalem tutmaları baş parmaklarının aşınmasına, aletlerinin uçlarını çiğnemekten dolayı da çene kemiklerinde problemlere yol açmış olabilir.

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