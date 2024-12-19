Siyasi hareket düşünün; 101 yıllık Cumhuriyeti’n 23 yılında iktidar. İktidar müddetince, sürekli, terör örgütlerinin önce terör örgütü olmadığını sonra kesin olduğunu söylemek zorunda kalıyor.

Terör örgütleri için özel kanun (6551) çıkartıp bunlarla görüşen istihbaratçılarını yargılamadan muaf kılıyor. Teröristleri önce silahsızlandıracağız deyip sonra “kafada silahsızlanma kastettik” (mental manasına!) diyor.

2003-2007’de mafya örgüt ve liderlerini gerçekten başarılı şekilde içeri atan iktidar, şimdi koalisyon ortağıyla bunlara çiçek sepeti attırmakta.

Terör örgüt ya da “tam gri alanda örgütlerin” devleti bizzat yönetmesini, iktidar bileşeni olmasını, kamu kudret kullanımını savunuyor. Halkoylamasıyla Anayasa değişikliği (2010) yapıp yargıyı fiilen bunlara teslim ediyor.

Kamu kudreti hasredilen iktidar iktisadî networkları ayrı. Bunlar için özel kanunlaşma ve banka-kredi mekanizmaları vakayı adiye. Bunlar için döviz rezervlerimiz dahi araçsallaştırıldı.

Aynı siyasi hareketin Anayasa Mahkemesi kararıyla Anayasal düzene karşı "suçlu" bulunma kararı hâlâ RG'de asılı; o apayrı. Sonra bunları tümüyle ret! Hatta ülke aynı terör örgütlerinin darbe girişimine, il-ilçeleri işgaline maruz kalıyor.

Aynı iktidar aynı hataları hem kendi ülkesi hem başka ülkeler için yapıyor. Mısır, Suriye; başta gelen dış örmekler. Libya, Sudan sair çeper örnekler. Esad’ı meşru devlet yönetimi sayıp görüşmek için yırtınmak, bu bahsin asimetrik teyidi. Keza Sisi, o da asimetrik teyit. Üst üste koyduğunuzda zor rastlanan bir durum.

Mesele sürekli istismar edilmiş din ya da çıkarcı saikların formatlandırdığı zaruret halleri değil. Ber mucibi şerri ya da ber mucibi urfî sair katiyen değil. Beka! Yakın uzak alakasız hatta meşruiyette kirli dans bekaya hasımdır. Mesele pragmatizm de değil. Meşruiyet sahasında pragmatizm, kaideli devlette ölümdür. Meşruiyet ipinde bu kadar raks eden siyasi hareket bulmak zordur.

Meşruiyette kirli dans eden, pek kıvrak beli, enikonu geniş eteğiyle devlet çekirdeğimizi zayıflatmakta, nüvemize bitlik edip töremize kötü ürümektedir.