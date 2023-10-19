Messi Barcelona'ya mı dönüyor. Başkan Laporta açıkladı

Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami'de sezonun kapanmasıyla beraber Barcelona iddialarını da beraberinde getirdi. Katalan ekibinin başkanı da bu konu hakkında konuştu.

Messi Barcelona'ya mı dönüyor. Başkan Laporta açıkladı

ABD Ligi MLS takımlarından Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi, takımının ligde play-off'lara kalamamasıyla birlikte sezonu kapattı.

Messi'nin dört ay boyunca forma giyemeyecek olması üzerine hakkında Barcelona ve Suudi Arabistan'a transfer iddialarını da arttırdı.

Bu iddialar üzerine Barcelona Başkanı Joan Laporta, Messi'nin Barcelona'ya geri dönüşü hakkında açıklamalarda bulundu.

"TEKLİFTE BULUNDUK"
Messi ile yakın geçmişte görüşme gerçekleştirdiğini doğrulayan Laporta, "Lionel Messi'ye sezon başında geri dönmesi için teklifte bulunduk. O da anladığımız ve saygı duyduğumuz bir cevap verdi. Messi'yi, Camp Nou açılışında onurlandırabilseydik harika olurdu. Bundan sonra bir görüşmemiz gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

"ABD'DE KALACAĞIM"
Öte yandan Lionel Messi de Arjantin Milli Takımı'nda Peru ile oynadıkları karşılaşmadan sonra Inter Miami'den ayrılacağı iddiaları hakkında konuştu. Amerika'da kalacağını söyleyen Messi, ''Ocak ayında, sezon öncesi hazırlık yapmak, sıfırdan başlamak ve her zaman olduğu gibi mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak için tekrar Miami'ye döneceğim." dedi.

Sezonun ortasında Inter Miami'ye transfer olan Messi, MLS ekibiyle çıktığı 13 maçta 11 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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