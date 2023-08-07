Messi büyülemeye devam ediyor. Frikikten bir gol daha attı

Editör: Hamza Özalkuş
Kuzey ve Orta Amerika Lig Kupası'nda Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile FC Dallas karşı karşıya geldi.
Arjantinli dünya yıldızı karşılaşmanın 85. dakikasında frikikten gol attı ve skoru 4-4'e getirerek maçı penaltılara taşımayı başardı.
Inter Miami penaltılarda rakibini devirere adını çeyrek finale yazdırdı.
Lionel Messi'nin attığı bu gol sosyal medyada büyük gündem oldu.
4 MAÇTA 7 GOL ATTI
Inter Miami kariyerine harika bir başlangıç yapan Messi, 4 maçta 7 gol atarken 1 asist yaptı.
Messi, attığı gollerin 2 tanesini frikikten kaydetti.
Lionel Messi'nin attığı golün videosu binlerce beğeni aldı.