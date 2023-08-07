Messi büyülemeye devam ediyor. Frikikten bir gol daha attı

Inter Miami formasıyla harikalar yaratan Lionel Messi, Kuzey ve Orta Amerika Lig Kupası son 16 turunda oynanan Dallas maçında bir frikik golü daha attı.

Messi büyülemeye devam ediyor. Frikikten bir gol daha attı

Editör: Hamza Özalkuş

Kuzey ve Orta Amerika Lig Kupası'nda Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile FC Dallas karşı karşıya geldi.

Arjantinli dünya yıldızı karşılaşmanın 85. dakikasında frikikten gol attı ve skoru 4-4'e getirerek maçı penaltılara taşımayı başardı.

Inter Miami penaltılarda rakibini devirere adını çeyrek finale yazdırdı.

Lionel Messi'nin attığı bu gol sosyal medyada büyük gündem oldu.

4 MAÇTA 7 GOL ATTI
Inter Miami kariyerine harika bir başlangıç yapan Messi, 4 maçta 7 gol atarken 1 asist yaptı.

Messi, attığı gollerin 2 tanesini frikikten kaydetti.

Lionel Messi'nin attığı golün videosu binlerce beğeni aldı.

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