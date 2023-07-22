Messi Inter Miami'de hızlı başladı. Müthiş bir gol attı

Arjantinli yıldız Lionel Messi, transfer olduğu Inter Miami formasını ilk kez giydiği maçta müthiş bir golle takımını galibiyete taşıdı.

Messi Inter Miami'de hızlı başladı. Müthiş bir gol attı

Fransa'nın Paris Saint Germain takımından ABD'nin Inter Miami takımına transfer olan Arjantinli yıldız Lionel Messi, ilk maçına çıktı.

Inter Miami, Messi'li kadrosuyla Kuzey Orta Amerika Kupası'nda Meksika'da Cruz Azul takımıyla karşılaştı.

ABD takımı Robert Taylor'un 44. dakikadaki golüyle öne geçti. Meksika ekibi buna 65'te Antuna ile cevap verdi.

Maçın uzatma anlarında Messi kendisine ceza sahasının dışında yapılan faul atışının ardından topun başına geçti.

90+4. dakikada frikik atışını kullanan Messi, müthiş bir vuruşla topu filelere yolladı.

Inter Miami bu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.


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