Messi şov yaptı Inter Miami farka koştu

Aytunç Akın
Messi şov yaptı Inter Miami farka koştu
MLS'te Inter Miami, New England deplasmanından 4 golle çıktı. Lionel Messi attığı 2 golle yıldızlaştı.

Inter Miami, MLS'te New England deplasmanına çıktı.

Doğu Konferansı'nın lideri Inter Miami, New England'ı 4-1 mağlup etti.

Inter Miami'nin gollerini 32. ve 67. dakikalarda Lionel Messi, 83. dakikada Cremaschi ve 88. dakikada Luis Suarez kaydetti.

New England'ın tek golü ise 1. dakikada Tomas Chancalay'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 21'e yükselten Inter Miami, liderliğini sürdürdü.

gmn0ulewaaavaj8.jpg

LIONEL MESSI ŞOVUNU SÜRDÜRÜYOR
Bu sezon Inter Miami formasıyla 9 maçta forma giyen Messi, New England karşısında 2 gol 1 asistle oynadı.

Arjantinli dünya yıldızı, bu sezonki gol sayısını 9'a yükseltti.

Ayrıca Messi, 5 tane de asist yapma becerisi gösterdi.

İlgili Haberler
Bülent Uygun el sıkıştı
Porto'nun yeni başkanı belli oldu
Porto'nun yeni başkanı belli oldu
Ahmet Çakar için şike suçlaması
Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybedeceği maçı açıkladı
Sivasspor yenilgiyi unuttu
Sivasspor yenilgiyi unuttu
Aziz Yıldırım denizden çıktı
Efsane takım 28 yıl sonra amatöre düştü
Efsane takım 28 yıl sonra amatöre düştü
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 28 Nisan 2024. Bugünkü maçlar
12 milyon euroluk adam. Kim aldı bu Al Musrati'yi
12 milyon euroluk adam. Kim aldı bu Al Musrati'yi
Ahmet Çakar şaşırdı
Al Musrati'den flaş açıklama. Affını istedi
Milli takım Suudi Arabistan'ı penaltılarla yıktı
Milli sporculardan 12 madalya
Milli sporculardan 12 madalya
Son Haberler
Bülent Uygun el sıkıştı Spor
Bülent Uygun el sıkıştı
Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu barıştı. Öpüşme krizi yaşanmıştı Magazin
Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu barıştı. Öpüşme krizi yaşanmıştı
Polise silah çeken şüpheli vurularak yakalandı Gündem
Polise silah çeken şüpheli vurularak yakalandı
Fen Bilgisi ile Din Kültürü dersleri eş güdümlü olarak işlenecek. Fen Bilgisine tevhit ayarı Gündem
Fen Bilgisi ile Din Kültürü dersleri eş güdümlü olarak işlenecek. Fen Bilgisine tevhit ayarı
İsrail’de can kaybı 34 bin 388’e yükseldi Dünya
İsrail’de can kaybı 34 bin 388’e yükseldi
Benzin yüklü tren yandı Dünya
Benzin yüklü tren yandı
Pateniyle dehşet saçtı Gündem
Pateniyle dehşet saçtı