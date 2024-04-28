Messi şov yaptı Inter Miami farka koştu

Inter Miami, MLS'te New England deplasmanına çıktı.
Doğu Konferansı'nın lideri Inter Miami, New England'ı 4-1 mağlup etti.
Inter Miami'nin gollerini 32. ve 67. dakikalarda Lionel Messi, 83. dakikada Cremaschi ve 88. dakikada Luis Suarez kaydetti.
New England'ın tek golü ise 1. dakikada Tomas Chancalay'dan geldi.
Bu sonuçla puanını 21'e yükselten Inter Miami, liderliğini sürdürdü.
LIONEL MESSI ŞOVUNU SÜRDÜRÜYOR
Bu sezon Inter Miami formasıyla 9 maçta forma giyen Messi, New England karşısında 2 gol 1 asistle oynadı.
Arjantinli dünya yıldızı, bu sezonki gol sayısını 9'a yükseltti.
Ayrıca Messi, 5 tane de asist yapma becerisi gösterdi.
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