30 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Arjantin'in kritik günü: Messi tamam mı devam mı?

Arjantin'in kritik günü: Messi tamam mı devam mı?

Katar'daki Dünya Kupası'nda bugün C ve D gruplarında son maçlar oynanacak ve son 16 turuna kalacak 4 takım daha belli olacak.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 10:02
Takip Et

Messi tamam mı devam mı? Arjantin'in kritik günü

Arjantin'in kritik günü: Messi tamam mı devam mı?
+
Aa
-

Saat 18.00'de D Grubu'nda Avustralya-Danimarka ve Tunus-Fransa karşı karşıya gelecek. Bu grupta 6 puanlı Fransa son 16 turunu garantiledi. Son maçında grubun son sırasındaki Tunus'la karşı karşıya gelecek. 3 puanla ikinci sırada bulunan Avustralya'nın rakibi ise 1 puanlı Danimarka. Avustralya'ya bu maçta beraberlik grup ikinciliği için yetecek. Danimarka'nın ise rakibini mutlaka yenmesi gerekiyor. Grupta bir puanı olan Tunus'un çok zayıf da olsa grup ikinciliği şansı bulunuyor.

Saat 22.00'de başlayacak C Grubu maçlarında ise Polonya ile Arjantin ve Suudi Arabistan ile Meksika karşı karşıya gelecek. Bu grupta 4 puanlı Polonya lider. Arjantin'in puanı 3.  Suudi Arabistan'ın da 3 puanı bulunuyor. Son sıradaki Meksika ise bir puanda. Messi'li Arjantin'in Katar'da yoluna devam edip edemeyeceği bu akşamki maçlardan sonra belli olacak. Arjantin Polonya'yı yenerse son 16 turuna kalacak. Suudi Arabistan'ı da Meksika'yı yenmesi, Polonya'nın kaybetmesi gruptan çıkaracak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
1
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
2
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
3
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
4
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
5
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
6
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
7
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Brent petrolün varil fiyatı 84,74 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 84,74 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 84,74 dolar
﻿Bartın Amasra SYDV geçici işçi alacak
﻿Bartın Amasra SYDV geçici işçi alacak
﻿Bartın Amasra SYDV geçici işçi alacak
﻿Antalya Finike SYDV geçici işçi alacak
﻿Antalya Finike SYDV geçici işçi alacak
﻿Antalya Finike SYDV geçici işçi alacak
﻿İstanbul’da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu
﻿İstanbul’da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu
﻿İstanbul’da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.