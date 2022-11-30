Arjantin'in kritik günü: Messi tamam mı devam mı?

Saat 18.00'de D Grubu'nda Avustralya-Danimarka ve Tunus-Fransa karşı karşıya gelecek. Bu grupta 6 puanlı Fransa son 16 turunu garantiledi. Son maçında grubun son sırasındaki Tunus'la karşı karşıya gelecek. 3 puanla ikinci sırada bulunan Avustralya'nın rakibi ise 1 puanlı Danimarka. Avustralya'ya bu maçta beraberlik grup ikinciliği için yetecek. Danimarka'nın ise rakibini mutlaka yenmesi gerekiyor. Grupta bir puanı olan Tunus'un çok zayıf da olsa grup ikinciliği şansı bulunuyor.

Saat 22.00'de başlayacak C Grubu maçlarında ise Polonya ile Arjantin ve Suudi Arabistan ile Meksika karşı karşıya gelecek. Bu grupta 4 puanlı Polonya lider. Arjantin'in puanı 3. Suudi Arabistan'ın da 3 puanı bulunuyor. Son sıradaki Meksika ise bir puanda. Messi'li Arjantin'in Katar'da yoluna devam edip edemeyeceği bu akşamki maçlardan sonra belli olacak. Arjantin Polonya'yı yenerse son 16 turuna kalacak. Suudi Arabistan'ı da Meksika'yı yenmesi, Polonya'nın kaybetmesi gruptan çıkaracak.