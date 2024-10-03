Messi, Ziraat Bankası’nın reklamında yer aldı

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Messi, Ziraat Bankası’nın reklamında yer aldı

Kariyerine ABD’de devam eden Arjantinli futbolcu Lionel Messi, Ziraat Bankası’nın reklamında yer aldı. Yıldız oyuncu Ziraat Bankası’nın Bankkart için hazırladığı reklamda oynadı.

Ziraat Bankası ve ödeme sistemleri şirketi Mastercard dikkat çeken bir işbirliğini duyurdular. Mastercard'ın global sponsorluk haklarını elinde bulundurduğu dünya futbolunun ünlü ismi Lionel Messi, Ziraat Bankası'nın "Bankkart" markasının reklam filminde yer aldı.

Ziraat Bankası'nın reklam filmiyle ilgili yaptığı açıklamasında, "Lionel Messi ile olan Bankkart kampanyası için Mastercard'a teşekkür ediyoruz. Mastercard, Lionel Messi ile olan global sponsorluk anlaşmaları gereği ellerinde bulundurdukları hakları Türkiye'de, karşılıksız olarak Bankkart'ın kullanımına sundu. Mastercard'ın kıymetli destekleriyle gerçekleşen Bankkart Lionel Messi iletişiminin, markamızın sunduğu tüm avantajların farkındalığının artmasına büyük katkı sunacağına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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