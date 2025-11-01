Lionel Messi 2026 Dünya Kupası’nın Kuzey Amerika’da düzenlenecek olmasından dolayı motivasyonunun yüksek olduğunu belirtti.

Turnuva konusundaki isteğini vurgulayan Messi, fiziksel durumunun Dünya Kupası'nda forma giyip giymeyeceğinde belirleyici olacağını kaydetti.

"KATKI SAĞLAYACAĞIMDAN EMİN OLMALIYIM"

Dünya Kupası hakkında konuşan Arjantinli yıldız, “2026 Dünya Kupası'nda yer almak için çok büyük bir istek ve heyecan duyuyorum. Ancak oraya kendimi iyi hissederek gitmek istiyorum, en iyi şekilde katkı sağlayabileceğimden emin olmalıyım.” şeklinde konuştu.

ARJANTİN’İN EN BÜYÜK UMUDU

Son dünya şampiyonluğunda başrolü oynayan Messi, 2026 turnuvasına katılması halinde kariyerinin son büyük organizasyonuna çıkacak. Arjantin cephesinde gözler, yıldız oyuncunun fiziksel hazırlığında olacak.