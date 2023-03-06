Lionel Messi: Hayatım boyunca hep hayalini kurmuştum

Paris Saint-Germain forması giyen Lionel Messi, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.



MBAPPE'Yİ ÖVDÜ

Fransız ekibinden takım arkadaşı Kylian Mbappe'den övgüyle bahseden Arjantinli yıldız, "Umarım onunla birlikte harika şeyler yapabiliriz. Şampiyonluklar kazanma umudumuz var ve bunun için her şeyi yapacağız" dedi.



"HAYATIM BOYUNCA HEP HAYALİNİ KURMUŞTUM"

Katar'daki Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşmasına değinen Messi, "Dünya Kupası finali etkileyiciydi. Hayatım boyunca hep bunun hayalini kurmuştum. İnsanlarım kutlama şekli inanılmazdı" ifadelerini kullandı.



"BENİM İÇİN ZORDU"

PSG'ye transferinin ardından adaptasyon konusunda zorluk çektiğini itiraf eden 35 yaşındaki futbolcu, "Paris'e uyum sağlamak benim için zordu ama bu sezona büyük bir coşku ve istekle başladım." diye konuştu.



"DURUMU TERSİNE ÇEVİREBİLİRİZ"

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacakları rövanş karşılaşması için konuşan Messi, "Münih'te kazanmak çok zor ama iyi hazırlandık. Kendimi çok iyi hissediyorum. Durumu tersine çebirebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz" sözlerini kullandı.



34 GOLE DİREKT KATKI ETTİ

Lionel Messi, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 29 resmi maçta 18 gol 16 asist üretti.

İLGİLİ HABERLER