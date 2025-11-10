Inter Miami forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin yenileme inşaatının devam ettiği Nou Camp'ı ziyaret etmesi futbol dünyasında büyük merak uyandırdı.

Barcelona formasıyla dünya futbolunda bir efsane olarak yer almasına sahne olan tarihi stadyumun çimlerine yıllar sonra ayak basan Messi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski kulübüne geri dönme isteğini vurguladı.

MESSI: 'KEŞKE BİR GÜN TEKRAR DÖNEBİLSEM'

Messi paylaşımında, "Dün gece, tüm kalbimle özlediğim bir yere geri döndüm. Bir zamanlar sonsuz bir mutluluk yaşadığım, sizin beni dünyanın en mutlu insanı gibi hissettirdiği yere. Keşke bir gün oraya tekrar dönebilsem. Sadece bir oyuncu olarak veda etmek için değil. Çünkü bunu asla yapamadım..."