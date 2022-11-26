Meksika maçı öncesi Messi'ye dev doping

Arjantin Milli Takımının bugün Meksika ile oynayacağı maç öncesi Buenos Aires Dikilitaşı'nın yanına Lionel Messi'nin onuruna dört katlı etkileyici bir şişme heykel dikilecek.

Çalışmayı sanatçılar Nancy Cravena ile Alejandro Mañanes yaptı.

700 metre Rip Stop kumaş kullanılan şişme heykelin yapımı 3 ay sürdü.

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