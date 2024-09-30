Messi'nin düşüşü sürüyor

Major League Soccer (MLS) kapsamındaki 109 oyuncunun piyasa değeri, Transfermarkt tarafından güncellendi ve bu güncellemenin en çok dikkat çeken kısmı, futbolun efsanelerinden Lionel Messi ile ilgili. 37 yaşındaki Arjantinli yıldız, Inter Miami forması giymeye devam etse de, yaşı nedeniyle piyasa değeri 5 milyon euro azalarak 25 milyon euro seviyesine düştü. Messi, hâlâ ligin en etkili ve üretken isimlerinden biri olmasına rağmen, yaşlanmanın getirdiği etkiler bu düşüşü beraberinde getirdi.

Transfermarkt'ın Kuzey Amerika uzmanı Dominic Becker, Messi'nin değerindeki bu azalmanın beklenmedik olmadığını ifade etti. Becker, "Messi’nin oyunu hala çok etkileyici, fakat yaşı göz önünde bulundurulduğunda, bu bir dezavantaj haline geliyor. Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar performansını olumsuz etkiledi ve bu sezon da 10 maçı kaçırdı," dedi.

Bu güncellemeyle birlikte, Messi’nin piyasa değeri Ocak 2006'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Ancak yine de, 34 yaş ve üzeri oyuncular arasında en değerli oyuncu unvanını elinde tutmayı başardı. Ayrıca, Atlanta United'dan Thiago Almada'nın ayrılması, Messi’yi MLS’in en değerli oyuncusu konumunda tutmaya devam ediyor. Messi’nin etkisi, ligin uluslararası alandaki prestijini artırmaya devam ediyor ve bu durum, MLS’in global futbol arenasındaki önemini pekiştiriyor.