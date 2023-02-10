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Messi formasını depremzedeler için bağışladı

Milli futbolcu Merih Demiral, Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de top koşturan Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin imzalı formasının açık artırma usulü satılıp, elde edilen gelirin de depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 15:24
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Messi’nin formasından elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak

Messi formasını depremzedeler için bağışladı
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Daha önce birçok dünyaca ünlü futbolcunun formasını açık artırma ile satarak gelirini depremzedelere bağışlayan milli oyuncu Merih Demiral, sosyal medya hesabından Lionel Messi’nin de imzalı formasının satılacağını duyurdu.

Açık arttırma sonucu satıştan elde edilen gelir yine deprem bölgesine gönderilecek.

Merih, ayrıca Messi ile iletişime geçerek durumu kendisine anlatan Hakan Çalhanoğlu ile Gianluigi Donnarumma'ya da teşekkür etti.

İşte Merih'in paylaşımı;
"Sırada Lionel Messi var; Leo'nun maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz!"

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