Messi'nin rakibinden flaş karar. Taraftara geri ödeme yapacaklar

Messi'nin takımı Inter Miami'nin Chicago Fire ile karşılaşacağı maçı öncesi Chicago ekibi, Arjantinli yıldızın sakatlığı nedeniyle oynamaması üzerine ilginç bir karar aldı.

KAYNAK: AA
Messi'nin rakibinden flaş karar. Taraftara geri ödeme yapacaklar

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Chicago Fire, Lionel Messi'nin sakatlığı nedeniyle oynamama ihtimali bulunan Inter Miami ile yapacakları maçta satılan bilet fiyatlarının bir kısmını, taraftarın stada gelmesi halinde geri ödeyecek.

Lionel Messi, ABD futbolunun popülerleşmesine etkisini sürdürüyor. Inter Miami'de sakatlığı nedeniyle son 3 maçtır forma giyemeyen yıldız futbolcunun bu durumu, bilet fiyatlarında teşvike gidilmesine yol açtı.

Bugüne kadar bir maçta en fazla 37 bin seyirciye ev sahipliği yapan Chicago Fire, yarın Inter Miami ile oynayacağı lig maçı için şimdiden 61 binin üzerinde bilet sattığını duyurdu.

Messi'nin maçta forma giymemesi halinde tribünlerin boş kalmasından çekinen ABD ekibi, yarınki maça bilet alan seyircilerin her birine, stada gelmesi halinde 50 dolar geri ödeme yapacak. Chicago Fire, stada gelecek seyircilerden talep gelmesi halinde, gelecek sezonun kombine bilet fiyatında ise 250 dolar indirime gidecek. Bu teşvikler, Messi'nin maçta forma giymesi halinde de uygulanacak.

Chicogo Fire Kulübünden yapılan açıklamada, "Lionel Messi'nin yarınki maçımızda oynayıp oynayamayacağı konusu, belirsizliğini koruyor. Farklı faktörler nedeniyle bir oyuncunun maçta oynamasını asla garanti edemeyiz ve bu durumun onu izlemek için tribünlere gelen taraftarımızda büyük hayal kırıklığına yol açacağının farkındayız. Yarın, ilk kez Chicago Fire maçı izlemeye gelecek birçok seyirci olduğunu fark ettik. Onları hoş karşılamak adına, böyle bir fırsat sunmaya karar verdik." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Inter Miami formasıyla 12 maçta görev alan 36 yaşındaki Messi, 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

(AA)

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Vaşak yavrusu tatlılığıyla köylülerin kalbini fethetti Video
Vaşak yavrusu tatlılığıyla köylülerin kalbini fethetti
Sokak röportajında öyle şeyler söyledi ki dinleyenlerin ağzı açık kaldı. “Bu ülkenin beka sorunu cehalet” Gündem
Sokak röportajında öyle şeyler söyledi ki dinleyenlerin ağzı açık kaldı. “Bu ülkenin beka sorunu cehalet”
Sarri'den yoğun fikstür isyanı: Teknik adamlığı bırakabilirim Spor
Sarri'den yoğun fikstür isyanı: Teknik adamlığı bırakabilirim
Geri manevra yapan TIR, motosikletliyi metrelerce sürükledi Gündem
Geri manevra yapan TIR, motosikletliyi metrelerce sürükledi
Cezaevi firarisi yorgan altından çıktı! 3 aydır aranıyordu... Gündem
Cezaevi firarisi yorgan altından çıktı! 3 aydır aranıyordu...
Süreyya Yalçın kem gözlerden korunmak için harekete geçti Magazin
Süreyya Yalçın kem gözlerden korunmak için harekete geçti
TBMM Genel Kurulu toplandı Siyaset
TBMM Genel Kurulu toplandı