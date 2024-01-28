Messi'nin vaftiz ettiği dünyanın en büyük yolcu gemisi ilk seferine başladı

Dünyanın en büyük yolcu gemisi unvanını taşıyan “Icon of the Seas” (Denizlerin İkonu), ilk seferine çıktı. Royal Caribbean şirketi tarafından işletilen gemi, Miami Limanı’ndan 5 bin 600 yolcu ve 2 bin 350 personel ile Karayipler’e doğru yola koyuldu. Gemi, tam dolu olduğunda 7 bin 600 kişiye hizmet verebiliyor.

EYFEL'DEN DAHA UZUN

Gemi, Finlandiya’nın Turku şehrindeki bir tersanede 900 gün süren bir inşa sürecinin ardından tamamlandı. Geminin boyu, Paris’teki Eyfel Kulesi’nden daha uzun. Gemi, 20 katlı ve birçok eğlence imkanına sahip. Geminin içinde bir şelale, yedi havuz, altı kaydırak, bir buz pisti, bir atlı karınca ve 40 restoran ve bar bulunuyor. Gemi, yolcularını eğlendirmek için bir orkestra, 50 müzisyen ve komedyenler de dahil olmak üzere çok sayıda sanatçıya sahip.

MESSİ VAFTİZ ETTİ

Gemi, iki milyar dolarlık bir maliyete sahip ve likit gaz (LNG) ile çalışıyor. Gemi, 1912 yılında batan Titanic gemisinden beş kat daha büyük. Gemi, bir hafta sürecek olan Karayipler turunun sonunda Miami’ye geri dönecek.

Gemi, geçen hafta Miami Limanı’nda, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin katıldığı bir törenle vaftiz edildi. Messi, geminin önüne bir şişe şampanya fırlatarak gemiyi resmen hizmete soktu.