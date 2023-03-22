Messi'ye dev kulübün yüzde 5'ini teklif ettiler

MLS ekibi Inter Miami de Arjantinli yıldızı kadrosuna katabilmek için elinden geleni yapıyor.

David Beckham'ın sahibi olduğu Amerika ekibi, Messi'nin şu an aldığı maaşı oyuncuya veremiyor. Ligde maaş kısıtlaması bulunan kulübün sahibi David Beckham, kulüp hisselerinin yüzde 5'lik kısmını dünya yıldızına devretmek istiyor.

Lionel Messi'nin ise geleceği ile ilgili henüz karar vermediği öğrenildi.

MESSI'YE TRİBÜN TEPKİSİ

Arjantinli yıldız, Fransız ekibinde sık sık taraftarlardan tepki görüyor.

Son olarak Rennes ile oynanacak olan karşılaşma öncesi futbolcuların adı anons edilirken, sıra Messi'ye geldiğinde tribünler Arjantinli yıldızı yuhaladı.

Efsanesi olduğu Barcelona'ya da döneceği iddia edilen Messi'nin geleceği, sezon sonuna kadar netlik kazanacak.