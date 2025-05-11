Messi'yi kahreden hezimet: MLS kariyerindeki en ağır yenilgiyi tattı

Lionel Messi, Inter Miami formasıyla Major League Soccer'daki en ağır yenilgisini yaşadı. Messi'nin golüne rağmen, Miami Minnesota United karşısında 4-1'lik ağır bir mağlubiyet aldı. Bu sonuç, Miami'nin son beş maçında aldığı dördüncü yenilgi oldu ve takım, bu süreçte 14 gol yedi.

Maçın başında Inter Miami, Luis Suárez'in sakatlığı nedeniyle forvetsiz bir kadro ile sahaya çıktı. Teknik direktör Javier Mascherano, Messi'yi orta sahada beşli bir hattın önünde oynatmayı tercih etti. Minnesota ise 32. dakikada Bongokuhle Hlongwane'nin golüyle öne geçti. Hlongwane, Joaquín Pereyra'nın Carlos Harvey'e attığı akıllıca pas sonrası savunma boşluğundan yararlanarak topu ağlara gönderdi.

Messi, maçta ilk kez 38. dakikada kaleyi yokladı ama sağ ayakla yaptığı şut etkisiz oldu. İlk yarının sonlarına doğru Minnesota, Anthony Markanich'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarının başında Messi, Jordi Alba'nın asistinde takımına gol kazandırmayı başardı. Ancak Minnesota'nın yanıtı hızlı oldu. Tani Oluwaseyi'nin köşe vuruşunda Miami'nin savunma oyuncusu Marcelo Weigandt, topu kendi kalesine gönderdi.

Maçın son golünü ise Oluwaseyi'nin asistinde Robin Lod attı. Bu golle Minnesota'nın üstünlüğü pekişti.

Inter Miami'nin teknik direktörü Javier Mascherano, maç sonrası yaptığı açıklamada takımının kötü performansından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. "Minnesota'nın bizi bu şekilde, geçiş oyunlarında ve duran toplarda etkili şekilde yakalayabileceğini biliyorduk. Tam da maçta hazırladığımız gibi oldu ve bu beni en çok endişelendiriyor," dedi.

Mascherano ayrıca, Fafa Picault'un maç öncesi yaşadığı migren nedeniyle planlarının etkilendiğini ifade etti. "Eğer oyuncular seviyelerini düşürürse, sorumluluk tamamen bana aittir. Teknik direktör olarak sorumluluğu ben taşıyorum," şeklinde konuştu.