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13 milyon takipçili sosyal medya fenomeni Nusret'i aşağıladı

Dünya Kupası töreninde Messi'yi kolundan çekiştirerek fotoğraf çekmeye çalışan etçi Nusret'e bir tepki de ABD'den geldi. Ünlü sosyal medya fenomeni Barstool Sports Nusret için palyaço benzetmesi yaptı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 12:39
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Messi'yi kolundan çekiştiren Nusret'e palyoça benzetmesi

13 milyon takipçili sosyal medya fenomeni Nusret'i aşağıladı
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Dünyaca ünlü etçi Nusret Gökçe, 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de kaptan Lionel Messi ile fotoğraf çektirmek için uğraştığı anlardaki görüntüsüyle sosyal medyaya damga vurdu.

Son düdüğün ardından sahaya inen ve şaşkın bakışlar arasında futbolcularla poz veren Nusret, özellikle Lionel Messi ve Angel Di Maria ile arasında yaşananlarla adından söz ettirdi.

PALYAÇO BENZETMESİ

Instagram'da 13 milyon takipçili Barstool Sports hesabı konuyla ilgili flaş bir paylaşım yaptı.

Nusret'in Messi'yle birlikte fotoğraf çektirmek istemesini palyaçoluk olarak değerlendiren hesap Nusret'in saha içinde olmasını da eleştirdi.

'Tuz serpme' (saltbae) hareketiyle sosyal medyada fenomen olan Nusret, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı devirerek şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de kaptan Lionel Messi ile arasında yaşananlar sebebiyle geceye damga vurmuştu.

Tarihe geçen final müsabakasının son düdüğüyle birlikte sahaya inen Nusret Gökçe, şaşkın bakışlar arasında tek tek Arjantinli futbolcuların yanına girerek Dünya Kupası ile birlikte poz vermişti.

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