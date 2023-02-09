Yıllarca Türk halkını deprem kürtaj yüzünden oluyor diye kandırdılar. Mesut Demir'in skandal sözleri yeniden gündem oldu

İsmailağa cemaati üyelerinden Mesut Demir’in geçtiğimiz yıl Ege Bölgesi’nde yaşanan depremlerin nedenini kadınların giydiği kıyafetlere ve kürtaja bağladığı sözleri yeniden gündem oldu.

"ÜNİVERSİTE NEREYE AÇILDIYSA AHLAK GİTTİ"

Konuşmasında insanların yaşam tarzı tercihlerini hedef alan Demir,

"Şimdi üniversite nereye açıldıysa her taraf ahlak diz boyu gitti, ahlak gitti.

Hele bu sene millet artık 20-30 cm elbiseyle geziyorlar ahlaksızlar.

Allah hidayet versin, şuur versin.

Millet 30 cm elbiseyle dolaşıyor bu ne rezillik.

Yetmedi mi bu kadar bela, depremler yetmedi mi" ifadelerini kullandı.

"KÜRTAJ ALDI BAŞINI GİDİYOR ONUN İÇİN DEPREM BURADA BİTMİYOR"

Demir, Egeli komşusuyla yaşadığını iddia ettiği diyaloğu şöyle anlattı:

"Ege'de bir ilçe var.

Onun ismini vermeyim size karşımıza çıkmasınlar.

Memleketi orası olan bizim komşumuz var Fatih’te.

Hocam, ‘Özellikle Ege'de bu ilçede niye deprem oluyor biliyor musun?’ dedi.

Yav koskoca iller, ilçeler var.

Her yerde günah işleniyor.

‘Çünkü en çok kürtajın olduğu yer bizim bu ilçe’ dedi.

‘Burada kürtaj aldı başını gidiyor.

Onun için deprem burada bitmiyor’ dedi.

Afyon’da olmuyor orada oluyor."