Arapça kökenli ve mutluluğu temsil eden bir isim olan "Mesut," son zamanlarda ebeveynler tarafından sıkça tercih edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Mesut ne demek? Mesut isminin anlamı nedir?

MESUT NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Mesut ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Çok içten, sevilen, sevimli kimse.

- Samimi dost.

- Yaşam dolu, canlı.

MESUT İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Mesut ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor ve Mesut ismini koymak caizdir.

YENİ DOĞAN BEBEĞE NE ZAMAN İSİM KONUR?

İslam kültüründe çocuklara isim koyma süreciyle ilgili farklı rivayetler bulunmaktadır. Bazı hadislerde, çocuğa ad koymanın doğumun üçüncü gününde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilirken, diğer bazı rivayetlerde ise bu sürenin yedinci gün olduğu ifade edilmektedir. İslam toplulukları arasında ve bireyler arasında bu konuda farklı uygulamalar görülebilir.

Çoğu aile, çocuğa ad koyma sürecinde dini ve kültürel inançlarına göre hareket etmeyi tercih eder. Bu süreçte çeşitli dualar okunabilir ve çocuğa güzel, anlamlı bir isim seçilmesi önem taşır. İsim seçimi, ailenin değerleri, soyadıyla uyumu ve genel anlamıyla olumlu bir mesaj taşıması açısından titizlikle yapılır.