Mesut Özil, ehliyet sınavına girdi

Kaynak: İHA
Mesut Özil, ehliyet sınavına girdi

Eski futbolcu Mesut Özil, Arnavutköy'de motosiklet ehliyeti sınavına girdi.

Eski futbolcu Mesut Özil, Arnavutköy'de motosiklet ehliyeti sınavına girdi. Özil'in motosiklet kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eski futbolcu Mesut Özil, Arnavutköy'de bulunan Taşoluk Trafik Eğitim Parkuru'nda A1 motosiklet ehliyeti almak için saat 10.45'te sınava girdi. Sınav kurulu, isim benzerliği olduğunu düşünürken, eski futbolcunun sınav saatinde alanda olmasıyla herkes şoke oldu. Özil'in motosiklet kullandığı ve parkurda girdiği sınav anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kariyerine Almanya'da başlayan ve Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de sergilediği performansla Real Madrid'e transfer olan Mesut Özil; Schalke 04, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir'de forma giydi.

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