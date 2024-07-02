Mesut Özil sosyal medyayı salladı. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki

Yaklaşık 1 yıl önce yeşil sahalara veda eden ve spor salonlarının tozunu attırmaya başlayan eski futbolcu Mesut Özil, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını hayretler içinde bırakıyor.

Futbol kariyerini noktaladıktan sonra sporla iç içe bir yaşam sürmeye başlayan Özil, kaslı vücut yapısıyla göz doldurdu.

Mesut Özil’in gelişmiş kas yapısı, takipçilerini hala şaşırtmaya devam ediyor. Sahalardaki ince ve teknik oyun yapısının aksine, şimdi kaslarıyla ön plana çıkan Özil, eski imajını tamamen geride bırakmış görünüyor. Takipçileri, Özil’in bu yeni ve güçlü haline şaşkınlık ve hayranlıkla karşılık veriyor.

Özil’in son gönderilerine yapılan yorumlarda, “Mesut, bu yeni halin ne böyle?”, “Seni bu kadar değişmiş görmek bizi şaşırttı!”, “Kaslı ve güçlü bir görünüm kazanmışsın, nasıl başardın?” gibi ifadeler dikkat çekiyor.