2023 yılında futbol hayatını sonlandıran Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil’in yeni mesleği belli oldu.

Eski futbolcu Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile anlaştı. Yapılan anlaşma doğrultusunda Mesut Özil Ümraniyespor’da altyapıdan sorumlu olacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Asbaşkanı Ünal Memiç şu ifadeleri kullandı:

"Altyapı konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Mesut Özil, Ümraniyespor'a tahsis edilen araziyi kullanarak altyapı tesisi kurmayı teklif etti. Biz de ona, burada bir yer tahsis etmek yerine altyapıyı tamamen ona devretmeyi önerdik.

19 YAŞ ALTI TAKIMINI ORGANİZE EDİP ÇALIŞTIRACAK

19 yaş altı takımı organize edip çalıştırması fikri hoşuna gitti ve bu konuda anlaşma sağladık. Resmi imzalar yakında atılacak ve altyapımıza yurt içi ve yurt dışından gelecek vadeden isimleri dahil edeceğiz. Bu projede Alman modelini temel alacağız"