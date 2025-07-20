Meta, Apple’ın yapay zekâ uzmanlarını birer birer kaptı

Yapay zekâ alanında rekabet tüm hızıyla sürerken, Meta rakiplerini geride bırakmak için kritik hamlelerini sürdürüyor. Bloomberg’in haberine göre, Apple’ın önemli mühendislerinden Mark Lee ve Tom Gunter, Meta’nın Superintelligence Labs birimine katıldı. Bu transferlerin arkasında ise Meta’nın cazip teklifler sunarak yetenekli isimleri bünyesine katma politikası yatıyor.

Lee ve Gunter’in Meta’ya geçişi, Apple’ın büyük dil modeli geliştirme sürecinden sorumlu eski lideri Ruoming Pang’in aynı laboratuvara transferinin hemen ardından gerçekleşti. Pang’in Meta tarafından 200 milyon doları aşan bir paketle ikna edildiği ifade ediliyor.

Apple cephesi ise bu kayıpları telafi edebilmek adına bazı çalışanlarına karşı teklifler sunsa da, Meta’nın sunduğu maddi ve teknik imkanlarla rekabet edemediği belirtiliyor.

APPLE CEPHESİNDE İSTİKRARSIZLIK ALARMI

Bu üst düzey geçişler, Apple’ın yapay zekâ bölümü içindeki kırılgan yapıyı da gözler önüne serdi. Şirketin Siri gibi ürünlerde daha hızlı ilerleyebilmek için OpenAI gibi dış sağlayıcılarla iş birliği seçeneklerini değerlendirdiği aktarılıyor. Apple’ın bu tercihleri, kendi bünyesindeki çözümlere olan güvenin sarsıldığını gösteriyor.

Bir dönem Apple’ın mühendislik alanındaki parlayan yıldızlarından olan Tom Gunter’in kısa süreliğine başka bir yapay zekâ firmasında çalıştıktan sonra Meta’ya yönelmesi de, Meta’nın sunduğu imkânların sektördeki etkisini kanıtlıyor.

ZUCKERBERG'İN HEDEFİ: AI ALANINDA LİDERLİK

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, yapay zekâ yatırımlarını şirketin temel öncelikleri arasına aldı. Gerek insan kaynağına gerekse donanıma yapılan yatırımlar, şirketin OpenAI ve Google gibi rakiplerle doğrudan rekabet etmeye hazırlandığını gösteriyor.

Meta, yalnızca yazılım geliştirmekle kalmayıp, küresel ölçekte bir yapay zekâ araştırma liderliğine oynamayı hedefliyor. Apple’ın en değerli beyinlerini bünyesine katarak bu hedefe bir adım daha yaklaştığı görülüyor.

Bu gelişmeler, teknoloji dünyasında yeni bir yapay zekâ rekabetinin habercisi. Apple ise içsel istikrarını yeniden kurmak ve kaybettiği isimlerin yerini doldurmak için ciddi bir sınavla karşı karşıya.