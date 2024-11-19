Meta, Hindistan'da hukuki mücadele başlattı

Meta, Hindistan’ın Rekabet Komisyonu’nun (CCI), WhatsApp kullanıcılarının verilerini Meta’ya ait diğer uygulamalarla reklam amaçlı paylaşmalarını yasaklayan kararını reddetti. Ayrıca, komisyon WhatsApp’ın 2021’deki gizlilik politikasına yönelik olarak antitröst ihlalleri nedeniyle Meta’ya 25,4 milyon dolar para cezası kesti.

Hindistan Rekabet Komisyonu, WhatsApp’ın 2021 yılındaki gizlilik politikasını Mart 2021’de incelemeye başlamıştı. Bu politika, Meta ile bağlı şirketler arasında veri paylaşımına olanak sağlıyordu ve dünya çapında büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. CCI, Meta'nın kullanıcı verilerini diğer uygulamalarıyla paylaşmasını yasakladı ve WhatsApp’ı, Hindistan’daki kullanıcılarına yalnızca WhatsApp hizmeti sağlamak amacıyla veri paylaşmakla sınırlı tutma kararı aldı.

Meta adına yapılan açıklamada, 2021 güncellemesinin kişisel mesajların gizliliğini etkilemediği belirtildi. Ayrıca, bu güncelleme nedeniyle kullanıcı hesaplarının silinmeyeceği veya WhatsApp hizmetinin işlevselliğinde bir kayıp yaşanmayacağı vurgulandı.

Rekabet Komisyonu'nun aldığı bu karar, WhatsApp’ın Hindistan’daki faaliyetlerini etkileyebilir ve Meta, bu kararın geçerliliğine itiraz etmek için yasal bir mücadele başlatmayı planlıyor. Meta yetkilileri, Hindistan’daki düzenleyicilerin WhatsApp’ın veri paylaşım politikalarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini savunuyor.

2021’deki gizlilik politikası değişikliği, WhatsApp kullanıcı verilerinin Meta'nın diğer platformlarında reklam hedeflemeleri için kullanılmasını mümkün kılmaya başlamıştı. Bu, özellikle kullanıcı gizliliği ve veri güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açmıştı. Meta'nın, Hindistan’daki kullanıcılara yönelik olarak uyguladığı bu yeni politikalar, büyük bir küresel tepkiyle karşılaşmıştı.

Meta’nın, Hindistan’daki Rekabet Komisyonu kararına itiraz etme kararı, küresel çapta teknoloji devlerinin karşılaştığı düzenleyici zorlukların bir parçası olarak görülüyor. Facebook’un rebrand edilen ismi olan Meta, dünya çapında veri güvenliği ve kullanıcı gizliliği üzerine sürekli düzenlemelerle karşı karşıya kalıyor. Meta, bu kararın şirketin küresel stratejilerini etkileyeceğinden endişeli.

Meta’nın bu konuda atacağı adımlar, Hindistan’daki dijital düzenlemeler ve dünya genelindeki benzer uygulamalar üzerinde de önemli etkilere yol açabilir.