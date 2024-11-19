Meta Quest ve Windows 11 iş birliği

Microsoft, Ignite 2024 etkinliğinde yaptığı açıklamada, Windows 11’in tam özelliklerinin Meta Quest 3 ve Quest 3S cihazlarına getirileceğini duyurdu. Aralık ayında başlayacak olan genel önizleme kapsamında kullanıcılar, bu cihazlarda hem yerel Windows bilgisayarlarını hem de Windows 365 üzerinden bulut tabanlı sürümleri kullanabilecekler.

KAPSAMLI VE AKICI BİR KULLANICI DENEYİMİ

Microsoft, Windows’un bu yeni modu sayesinde kullanıcıların yalnızca “saniyeler” içinde bağlantı kurabileceklerini ve deneyimin, özel ve yüksek kaliteli çoklu ekranlı bir iş istasyonu gibi çalışacağını belirtti. Desteklenen uygulamalar arasında 3D alanında kullanılabilecek özellikler de bulunuyor. Bu, Microsoft’un “Volumetrik Uygulamalar” olarak adlandırdığı teknoloji ile mümkün hale geliyor.

Mayıs ayında yapılan bir demoda, bir Xbox kontrol cihazının dijital olarak parçalarına ayrılmış bir görünümü, Quest 3 kullanıcılarının el hareketleriyle etkileşim kurabildiği şekilde tanıtılmıştı. Microsoft’un geliştirdiği API ile geliştiriciler, hem yeni hem de mevcut 3D Windows masaüstü uygulamaları için eklentiler tasarlayabilecekler.

ÖNCEKİ ORTAKLIKLARIN DEVAMI

Microsoft ve Meta arasındaki iş birliği, 2022 yılına kadar uzanıyor. Microsoft, o dönemde Microsoft Teams gibi seçili uygulamaları Meta başlıklarına getirmek için bir ortaklık planladığını açıklamıştı. 2023 yılında ise Word, Excel ve PowerPoint gibi Microsoft 365 ürünlerinin Meta Quest platformunda kullanılabilir hale geldiği görülmüştü. Ayrıca, Xbox Cloud Gaming hizmeti de bu cihazlarda oyunseverlere sunulmuştu.

İŞ VE EĞLENCEYİ BİRLEŞTİREN PLATFORM

Meta Quest cihazlarının bu yeni Windows entegrasyonu, özellikle profesyonel kullanıcıları hedefliyor. İş ortamında çok ekranlı çalışma alışkanlıklarını, sanal gerçeklik teknolojisiyle birleştirme potansiyeline sahip olan bu özellikler, aynı zamanda eğlence ve oyun alanında da kullanıcı deneyimini artırmayı vaat ediyor. Microsoft’un 3D uygulama ve volumetrik içerikler üzerinde yoğunlaşması, gelecekte Meta Quest cihazlarını yalnızca bir oyun platformu olmaktan çıkarıp çok yönlü bir iş ve eğlence aracı haline getirebilir.

Meta Quest kullanıcıları, Aralık ayında başlayacak genel önizleme ile bu özelliklere erişim sağlayabilecek. Geliştiricilerin ise API’ye kaydolup eklenti geliştirme süreçlerine dahil olması mümkün. Böylelikle platformun potansiyelinin daha da genişletilmesi hedefleniyor.

Microsoft ve Meta iş birliğiyle geliştirilen bu yeni adım, karma gerçeklik teknolojilerinin iş dünyasına entegrasyonu açısından önemli bir gelişme olarak görülüyor.

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