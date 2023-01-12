Çatı şirket Meta'dan yeni reklam kararı

Meta, ABD'de bir reklamın gerçek kitlesinin uygun hedef kitleyle daha yakından eşleşmesini sağlayan bir Varyans Azaltma Sistemini (VRS) kullanıma sunduğunu duyurdu.

Bir reklamı yeterli sayıda kişinin görmesi durumunda bir makine öğrenimi sistemi, izleyicilerin toplu demografik özelliklerini karşılaştıracak. Sonrasında, reklamı yeniden görme olasılığını belirli gruplara daha sık veya daha az gösterecek şekilde ayarlayacak.

META’DA GİZLİLİK SORUNU ORTADAN KALKACAK

VRS, bir reklam çalışması boyunca çalışmaya devam edecek. Bu durumun bazı gizlilik sorunlarına yol açabileceği ifade ediliyor. Ancak yine iddialara göre bahsi edilen sistem bir bireyin yaşını, cinsiyetini veya tahmini etnik kökenini göremeyecek. Diferansiyel gizlilik teknolojisi ayrıca yapay zekanın bireysel demografik bilgileri zaman içinde öğrenmesini önleyen bir özelliğe de sahip olacak.

META REKLAM GÖSTERME STRATEJİSİ DEĞİŞTİ: DAHA AZ GÖSTERECEK

Ayrımcılıkla mücadele yöntemi ilk olarak ABD’de ve konut ilanlarına yönelik olarak uygulanacak. Meta’nın hem Adalet Bakanlığı hem de Konut ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte bir yılı aşkın bir süredir yürüttüğü çalışmaların sonrasında geldiği ifade edildi. Meta 2019'da reklam verenlerin belirli demografik bilgileri hariç tutmasına izin vererek konut reklamlarında ayrımcılığa yardımcı olmakla suçlanacağı aktarılmıştı.

GOOGLE DA YASAKLAYACAK

Google da 2020'den beri reklam verenlerin kredi, konut ve iş ilanlarını hedeflemesini yasaklayacak. Meta'nın yapay zekası etkili olduğu sürece, diğer internet servislerinin de kendi VRS benzeri sistemlerini uygulayacakları ifade edildi.