Meta, Twitter'ın rakibi olacak bir sosyal medya platformu geliştiriyor

Meta şirketi, Twitter ve onun merkezi olmayan alternatifi Mastodon ile rekabet edecek metin tabanlı bir sosyal medya uygulaması üzerinde çalıştığını duyurdu.

Meta, Twitter'ın rakibi olacak bir sosyal medya platformu geliştiriyor

Meta'nın ürün müdürü Chris Cox, bu uygulamanın "Twitter'a cevabımız" olduğunu söyledi.

Uygulama, Instagram'ın hesap sistemini kullanacak ve ActivityPub adlı merkezi olmayan sosyal medya protokolünü destekleyecek. Böylece kullanıcılar, hesaplarını ve takipçilerini ActivityPub'u destekleyen diğer uygulamalara da taşıyabilecek. Uygulamanın kod adı "Proje 92" olarak belirlendi.

Meta, uygulamayı en kısa sürede piyasaya sürmeyi hedefliyor. Şirket, uygulamayı kullanmaya ilgi gösteren ünlülerle görüştüğünü de belirtti. Bunlar arasında DJ Slime, Oprah ve Dalai Lama da var.

Meta'nın sözcüsü yaptığı açıklamada, "Yaratıcılar ve kamuoyu önündeki kişilerin güvenilir ve istikrarlı bir platforma ihtiyaç duyduklarını duyuyoruz. Onlara güvenli, kullanımı kolay ve güvenilir bir platform sunmak ve kitlelerini geliştirmelerine yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

Eğer uygulama hayata geçerse, Elon Musk'ın yönettiği Twitter'a ve onun alternatifleri olan BlueSky ve Mastodon'a büyük bir rakip olabilir. Instagram'ın 2 milyarlık kullanıcı sayısı, bu uygulama için büyük bir avantaj sağlayabilir.

Musk'ın Twitter'ı çok sayıda tartışmaya neden olan yeni politikaları yüzünden eleştiriliyor.

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