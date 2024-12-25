Meta yeni nesil Ray-Ban gözlüklerine ekran eklemeyi planlıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Meta yeni nesil Ray-Ban gözlüklerine ekran eklemeyi planlıyor

Meta, 2025 yılına yönelik yeni nesil Ray-Ban akıllı gözlüklerine ekran eklemeyi planlıyor. Ancak bu ekranlar, artırılmış gerçeklik deneyimi sunmaktan çok bildirimler ve AI etkileşimi için kullanılacak.

Meta, 2025 yılına yönelik yeni nesil akıllı gözlüklerini duyurmaya hazırlanıyor. Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerinin tasarımını ve işlevselliğini geliştirmeyi hedefleyen şirket, gözlüklerde ekran eklemeyi planlıyor. Ancak, bu ekranlar, tam anlamıyla artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi sunmayacak.

Şu anda, Ray-Ban Meta gözlükleri sadece sesli komutlarla kullanılan, kulağa takılan hoparlörler, mikrofonlar ve kameralarla donatılmış. Gözlüklerin tasarımı, geleneksel Ray-Ban güneş gözlüklerine benzeyen sade ve şık bir görünüme sahip. Bu nedenle, diğer akıllı gözlüklerle karşılaştırıldığında daha kompakt olmaları, kullanıcılar tarafından tercih edilmesini sağlıyor. Ancak, mevcut modelde herhangi bir ekran bulunmuyor.

65163ff0463a304f3e2acb01-meta-3.png

Financial Times’a göre, Meta, akıllı gözlüklerin bir sonraki versiyonunda ekran eklemeyi planlıyor. Yeni versiyonun 2025 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Meta’nın baş teknoloji sorumlusu, 2025 yılının şirketin Reality Labs bölümü için en önemli yıl olacağını belirtti. Reality Labs, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) projeleri ile tanınıyor ve Ray-Ban gözlüklerinin de geliştirilmesinden sorumlu.

Yeni gözlüklerdeki ekranlar, artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi sunmaktan çok, kullanıcılara bildirimler gösterme ve Meta'nın AI asistanıyla daha kolay etkileşim sağlama işlevi görecek. Bu ekranlar, Google Glass’taki küçük ekranlara benzer olacak. Ancak, Meta'nın geliştirmeye çalıştığı ekranlar, Google Glass’tan daha küçük ve kullanıcıların görsel alanını engellemeyecek şekilde tasarlanacak. Böylece, gözlüklerin estetik görünümünü bozmadan işlevsel özellikler eklenmiş olacak.

Ray-Ban'ın akıllı gözlükleri göz dolduruyorRay-Ban'ın akıllı gözlükleri göz dolduruyor

Meta'nın Reality Labs bölümü, yıllardır büyük yatırımlar yaparak VR ve AR teknolojilerine odaklanıyor. Ancak, 2024'ün ilk üç çeyreğinde bu bölüm 13 milyar dolar harcarken sadece 1 milyar dolar gelir elde edebildi. Bu durum, Meta'nın teknoloji alanındaki büyük yatırım stratejisinin henüz karşılık bulmadığını gösteriyor.

Ray-Ban Meta gözlüklerinin daha işlevsel hale gelmesi, sesli komutla çalışan akıllı gözlüklerle daha büyük ekranlara sahip cihazlar arasında bir köprü kurabilir. Ancak, ekranların küçük tutulması, batarya ömrünü koruyarak gözlüklerin günlük kullanım için rahat olmasını sağlayabilir. Aksi takdirde, batarya kapasitesinin arttırılması gözlüklerin ağırlığını artırarak kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir.

Meta, Ray-Ban gözlüklerine ekran ekleyerek, akıllı gözlük pazarındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ancak, bu yeni modelin başarılı olup olmayacağı, Meta'nın metaverse projeleri kadar büyük bir yatırım gerektiriyor.

2023-09-27t185001z-1856109510-rc26h3azy5es-rtrmadp-3-meta-platforms-virtual-reality-resized.webp

Son Haberler
Asgari ücretle birlikte en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı da belli oldu
Asgari ücretle birlikte en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı da belli oldu
Özbekistan 2025'e yerel yönetim reformuyla başlayacak
Özbekistan 2025'e yerel yönetim reformuyla başlayacak
Bişkek'te açlık grevi başladı
Bişkek'te açlık grevi başladı
Kazakistan, Rusya ve Çin arasında yeni transit koridor hamlesi
Kazakistan, Rusya ve Çin arasında yeni transit koridor hamlesi
İpek Yolu Kupası tarihinde ilk
İpek Yolu Kupası tarihinde ilk