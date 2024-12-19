Ray-Ban'ın akıllı gözlükleri göz dolduruyor

Meta, Ray-Ban Meta Akıllı Gözlüklerine iki yenilikçi özellik ekliyor: gerçek zamanlı görsel yapay zeka (AI) ve çeviri. Bu yeni özellikler sayesinde, gözlük kullanıcıları artık İspanyolca, Fransızca ve İtalyancayı kolaylıkla anlayabilecek. Özellikle Connect 2024 etkinliğinde duyurulan bu v11 güncellemesi, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Gerçek zamanlı AI, kameralar ve mikrofonlar aracılığıyla sürekli bir görsel akış sağlarken, çeviri özelliği ile diller arasındaki bariyerler ortadan kalkıyor. İlk olarak Erken Erişim kullanıcılarına sunulan bu özelliklerin, geri bildirimlere bağlı olarak önümüzdeki haftalarda daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması bekleniyor.

ŞARKI TANIMA VE ELLER SERBEST KULLANIM AVANTAJI

Güncellemeyle birlikte gözlüklere Shazam entegrasyonu da ekleniyor. Bu sayede kullanıcılar, herhangi bir şarkıyı tanımak için telefonlarına ihtiyaç duymadan gözlüklerini kullanabiliyor. Eller serbest bir deneyim sunan Ray-Ban Meta Akıllı Gözlükleri, hem fotoğraf çekme hem de video kaydı yapma kolaylığıyla dikkat çekiyor.

KULLANICI GİZLİLİĞİ ÖN PLANDA

Meta, yeni özelliklerin gizlilik konusunda endişe yaratmayacağını vurguluyor. Canlı AI ve çeviri özellikleri, yalnızca kullanıcıların ayarlardan etkinleştirmesiyle devreye giriyor ve kolayca devre dışı bırakılabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, tam kontrol sahibi oluyor.

FİYAT VE GENEL DEĞERLENDİRME

Ray-Ban Meta Akıllı Gözlükleri ABD'de 299 dolarlık fiyat etiketiyle satılıyor. Sürekli yapılan güncellemelerle daha da gelişen bu gözlükler, akıllı gözlük dünyasında lider bir konumda. Akıllı gözlükler hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, piyasadaki diğer modelleri karşılaştırabilir.