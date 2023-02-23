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Meta küçülmeye gidiyor. Binlerce işçi şirketten çıkarılacak

WhatsApp ve Facebook gibi uygulamaların çatı şirketi Meta'dan geçtiğimiz günlerde 11 bin kişi işten çıkarılmıştı. Bu işten çıkarmanın ardından Meta'nın daralmaya gideceği belirtildi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 13:52
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Meta'daki işçiler küçülme sebebiyle işten çıkarılacak

Meta küçülmeye gidiyor. Binlerce işçi şirketten çıkarılacak
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Meta gibi teknoloji firmaları, büyüme giderlerini dengelemeye 2022’in sonbahar döneminde 11 bin kişiyi işten çıkarmıştı. Şirketin, sayısının binleri bulabilecek başka bir işten çıkarma turuna hazırlandığı ifade edildi.

Şirketin CEO’su Mark Zuckerberg bir önceki işten çıkarma dalgasında “verimliliğe odaklanmaya” ihtiyaç duyduklarını söyledi. Yeni işten çıkarmaların, yönetici pozisyonlarını ve mühendislik dışındaki çalışanları etkilemesi bekleniyor. ABD basınında yer alan raporlar, işten çıkarma turunun bir günde gerçekleşmeyeceğini ve şirketin geneline yayılacağını ortaya çıkardı. Meta sözcüsü Dave Arnold konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, CEO Zuckerberg’in verimlilik odaklı ilerleyeceğini belirtti.

İşten çıkarmalarla karşı karşıya kalan tek teknoloji şirketi Meta olmasa da bu durum, sektörün finansal olarak sürdürülebilir kalma ihtiyacına dair soruları gündeme getirdi. Washington Post’ta yakın zamanda yayınlanan bir makaleye göre, son yıllarda birçok teknoloji şirketi ihtiyacından daha fazla kişiyi işe aldı.

Meta, 2019’dan bu yana iş gücünü neredeyse ikiye katlarken, Apple ve Microsoft gibi şirketler ise ekonomik gerilemeye rağmen önemli işten çıkarmalardan kaçınmayı başardı. Öte yandan bu teknoloji şirketleri, hızlı büyüme ve genişlemeye odaklanmış olabilir olarak yorumlandı.

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