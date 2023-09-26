Metal işçileri için toplu sözleşme görüşmeleri başladı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 145 bin metal işçisinin ücret ve çalışma koşullarını belirlemek için yapılan toplu sözleşme görüşmeleri 26 Eylül 2023 tarihinde başladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Metal işçileri için toplu sözleşme görüşmeleri başladı

Türk Metal, belirlediği taleplerin 15 maddesinin MESS tarafından kabul edildiğini duyurdu.

İlk toplantıda 15 madde kabul edildi

Türk Metal Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre, MESS 2023-2025 dönemi grup toplu sözleşme müzakerelerinde ilk toplantı İstanbul’daki MESS merkez ofisinde gerçekleştirildi. Toplantıda Türk Metal tarafından belirlenen 15 idari madde MESS tarafından kabul edildi. Taraflar bir sonraki toplantının 10 Ekim Salı günü saat 10:30’da, MESS Genel Merkez ofisinde yapılmasına karar verdi.

Türk Metal’in talepleri neler?

Özel sektördeki en büyük toplu iş sözleşmesi olma özelliği taşıyan ve 145 bin metal işçisini ilgilendiren görüşmeler öncesi Türk Metal Sendikası taleplerini açıklamıştı. Türk Metal’in talepleri arasında ücret artışı, sosyal haklar, kıdem tazminatı, iş güvenliği ve sendikal haklar gibi konular yer alıyordu.

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