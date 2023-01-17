Flaş...Flaş...Anlaşma sağlandı. Metal işçilerine ek zam

Metal sektöründe örgütlü 3 işçi sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MESS arasındaki görüşmeler anlaşmayla son buldu. İşveren Sendikası MESS, toplu sözleşmeyle belirlenen oranın üstüne ek zam yapılması konusunda anlaşmaya vardı.

Böylece metal sektöründe çalışan işçilere yüzde 34 ek zam yapılmasına karar verilmiş olda. Ek zam kararı 180 bin işçi için geçerli olacak