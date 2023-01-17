17 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Flaş...Flaş...Anlaşma sağlandı. Metal işçilerine ek zam

Flaş...Flaş...Anlaşma sağlandı. Metal işçilerine ek zam

Metal sektöründe yüzde 34 ek zam kararı çıktı. Metal Sanayicileri sendikası ile işçiler anlaştı, yüzde 34 ek zam kararı çıktı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 15:43
Takip Et

Metal sektöründe flaş karar. Anlaşma sağlandı. Metal işçilerine ek zam

Flaş...Flaş...Anlaşma sağlandı. Metal işçilerine ek zam
+
Aa
-

Metal sektöründe örgütlü 3 işçi sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası MESS arasındaki görüşmeler anlaşmayla son buldu. İşveren Sendikası MESS, toplu sözleşmeyle belirlenen oranın üstüne ek zam yapılması konusunda anlaşmaya vardı.

Böylece metal sektöründe çalışan işçilere yüzde 34 ek zam yapılmasına karar verilmiş olda. Ek zam kararı 180 bin işçi için geçerli olacak

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Emekli dayılara teyzelere gelsin bu yorum da
17.01.2023 16:20
Gerçekten emeklinin durumu çok kötüye gidiyor. Vatana yıllarca çalışarak hizmet vermişler, şimdi ise kimsenin umurunda değil. yazık  
 
Emekli
17.01.2023 15:49
Kimse memur emeklisinden bahsetmiyor. Sandıkta sizlerde emekli olacaksınız.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
1
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
2
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
3
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
4
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
5
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
6
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
7
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
﻿Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak
﻿Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak
﻿Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak
﻿Çanakkale'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
﻿Çanakkale'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
﻿Çanakkale'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
﻿Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 10 uzman yardımcısı alacak
﻿Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 10 uzman yardımcısı alacak
﻿Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 10 uzman yardımcısı alacak
﻿Otomobildeki yangın tamirhaneyi de yaktı 
﻿Otomobildeki yangın tamirhaneyi de yaktı 
﻿Otomobildeki yangın tamirhaneyi de yaktı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.