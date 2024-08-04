Mete Gazoz çeyrek finalde

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanındaki müsabakalarda Mete Gazoz, klasik yay son 16 turunda Fransız sporcu Thomas Chirault ile karşılaştı.

Fransız sporcu ilk seti 29-25 alırken, ikinci set 28-28 berabere bitti. Thomas Chirault, üçüncü seti de 27-26 kazanarak 5-1 öne geçti. Mücadeleyi bırakmayan Mete Gazoz, dördüncü ve beşinci setleri 29-28'lik skorlarla alarak durumu 5-5 yaptı.

Mete Gazoz, beraberlik sonrası yapılan son atışta 10 atarken, rakibi 9'da kaldı.

Milli sporcu, 5-1 geriden gelerek müsabakayı 6-5 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.