Mete Gazoz çeyrek finalde

Düzenleme: Kaynak: AA
Mete Gazoz çeyrek finalde

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanındaki müsabakalarda Mete Gazoz, klasik yay son 16 turunda Fransız sporcu Thomas Chirault ile karşılaştı.

Fransız sporcu ilk seti 29-25 alırken, ikinci set 28-28 berabere bitti. Thomas Chirault, üçüncü seti de 27-26 kazanarak 5-1 öne geçti. Mücadeleyi bırakmayan Mete Gazoz, dördüncü ve beşinci setleri 29-28'lik skorlarla alarak durumu 5-5 yaptı.

Mete Gazoz, beraberlik sonrası yapılan son atışta 10 atarken, rakibi 9'da kaldı.

Milli sporcu, 5-1 geriden gelerek müsabakayı 6-5 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

İlgili Haberler
Filenin Sultanları dağıldı
Filenin Sultanları ikinci seti de kaybetti
Son Haberler
Çöken binada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Dünya
Çöken binada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Kastamonu’da su samuru görüntülendi Yaşam
Kastamonu’da su samuru görüntülendi
Ulaşımda 60-65 yaş kararı! Meclis'te onaylandı Ekonomi
Ulaşımda 60-65 yaş kararı! Meclis'te onaylandı
Dünya devi 15.000 kişiyi işten çıkaracak Dünya
Dünya devi 15.000 kişiyi işten çıkaracak
Torpidoda yakalattı sonu cezaevi oldu Yerel Haberler
Torpidoda yakalattı sonu cezaevi oldu
Ruanda, Ulusal Hasat Günü'nü kutluyor Dünya
Ruanda, Ulusal Hasat Günü'nü kutluyor