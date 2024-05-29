Mete Gazoz yeni hedefi açıkladı. 'İlk kez olacak' diyerek anlattı

Elde ettiği tarihi başarılarla Türkiye'nin gururu olan Milli okçu Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanma hedefiyle yarışacağını açıkladı. Okçular Vakfı’nın Okmeydanı’ndaki tesislerinde gerçekleştirilen 12. Fetih Kupası’nın final mücadelelerine katılan Gazoz, basın mensuplarına verdiği demeçte, takım olarak olimpiyatlara güçlü bir şekilde hazırlandıklarını ifade etti.

Gazoz, "Olimpiyat tarihimizde ilk kez takım madalyası kazanma şansımız var. Herkesi takım maçlarımızı izlemeye davet ediyorum. Tokyo’da elde ettiğim şampiyonlukla birlikte, Paris’te de olimpiyat şampiyonu olmak için mücadele edeceğim” dedi.

Fetih Kupası’nda yarışmanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu belirten milli okçu, “Güney Kore’deki Okçuluk Dünya Kupası’ndan yeni döndüm ve yorgun olmama rağmen burada yarışmaktan dolayı mutluyum. Finalde arkadaşım Ulaş Berkim Tümer’e yenilmeme rağmen, onun gösterdiği üstün performanstan dolayı mutluluk duyuyorum. Paris öncesinde bu durum benim için moral kaynağı oldu,” şeklinde konuştu.