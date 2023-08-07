Mete Gazoz'a coşkulu karşılama

lmanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, İstanbul’a geldi. Gazoz, “Dünya şampiyonu olduğum için çok mutluyum" dedi.

KAYNAK: İHA
Mete Gazoz'a coşkulu karşılama

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mete Gazoz, dünya şampiyonluğunu elde ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Takım olarak hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları’nda şampiyonluk olduğunu belirten Mete, “Dünya şampiyonu olduğum için çok mutluyum. Ondan ziyade iki gün önce takım halinde dünya ikincisi olduk.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mete Gazoz, dünya şampiyonluğunu elde ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Takım olarak hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları’nda şampiyonluk olduğunu belirten Mete, “Dünya şampiyonu olduğum için çok mutluyum. Ondan ziyade iki gün önce takım halinde dünya ikincisi olduk.

2024 Paris Olimpiyatları’nda takım olarak orada olacağız. Çok güzel bir şampiyona geçirdik. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Bundan sonraki hedefimiz 2024 Paris’te hem takım halinde hem ferdi halinde şampiyon olmak” ifadelerini kullandı.

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