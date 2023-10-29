Mete Gazoz'dan Cumhuriyet'in 100. yıl ateşi

Antalya'nın Kemer ilçesinde uzun süredir kayaların arasından sönmeden alevlerin çıktığı Yanartaş'ta, Antalya Valiliğince Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Yüzyılı'nın ateşi Yanartaş'tan yanacak" programı düzenlendi.

Etkinliğe Antalya Valisi Hulusi Şahin, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin ve 300 genç katıldı.

YANARTAŞ'IN ATEŞİYLE OKUNU YAKTI

Gazoz, burada Yanartaş'ın ateşiyle yaktığı okunu belirlenen bir alana attı. Okun atılmasının ardından bölgede bulunanlar İstiklal Marşı okundu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, antik çağlarda Olimpos'tan, Yanartaş'tan olimpiyat ateşinin yandığının bilindiğini hatırlattı.

Buradan hareketle Cumhuriyetin 100. yılının ilk dakikalarında olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ile ateş yaktıklarını ifade eden Şahin, "İnşallah cumhuriyetin ikinci yüzyılı büyük başarılarla dolu olacak. Spor, gençlik yüzyılı olacak. Dünyaya barışı da getirecek bir yüzyıl olacak" dedi.

Mete Gazoz da cumhuriyetin 100. yıl dönümünün ilk dakikalarında böyle bir etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.