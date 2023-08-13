Meteor yağmurunu izlemeye giderken kaza yaptılar: 5 yaralı

Kayseri'de meteor yağmurunu izlemek için Erciyes Dağı'na giden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Meteor yağmurunu izlemeye giderken kaza yaptılar: 5 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meteor yağmurunu izlemek için Erciyes Dağı'na giden Selahattin Can O.'nun (25) kullandığı 38 UV 963 plakalı otomobil, aynı yolda seyreden Halil Z. (55) idaresindeki 07 GFL 91 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle devrilen otomobilde Halil Z. ile eşi Hatice Z. (61) sıkıştı. Diğer otomobilde bulunan sürücü Selahattin Can O. ile Osman A. (23) ağır yaralanırken, Osman Vefa A. (26) ise hafif yaralandı.

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Kazayı gören vatandaşlar otomobilde sıkışan çifti kurtarmak için seferber olurken, bir vatandaş da elindeki baltayla otomobilin camlarını kırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar da ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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