Meteor yağmurunun başlayacağı saat açıklandı. Türkiye'nin her yerinden görülebilecek

Perseid meteor yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi en yoğun dönemine ulaşacak. Perseid meteor yağmurunun Türkiye’nin her yerinden gözlemlenebilecek.

Meteor yağmurunun başlayacağı saat açıklandı. Türkiye'nin her yerinden görülebilecek

Perseid meteor yağmuru bir diğer adıyla yıldız kayması, aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülkede gözlemlenebilecek. Yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurları arasında Nasa tarafından “yılın en iyi meteor yağmuru” olarak kabul edilen Perseid meteor yağmurunda dünya atmosferine giriş hızı saniyede 59 kilometreyi bulacak.

Perseid meteor yağmuru 12 Ağustos 2023 ile 13 Ağustos 2023 tarihinde Türkiye saati ile 00.00 ile 04.00'te görülebilecek.

SAATTE 100 ADEDE KADAR ÇIKIYOR

Meteor yağmurunu gözlemlemek için yapay ışıklardan uzak bir bölgede, gözlerimizi gök kubbeye çevirerek sahneye odaklanmak yeterli olacak.

Meteor yağmuru Türkiye’de 00.00 ile 04.00'te saatte 60- 100 adet izlenebilecek. Perseid gök taşı yağmurunu izlemek isteyenler şehir ışıklarından uzak alanlarda hem fotoğraf çekimi gerçekleştirebilir hem de çıplak gözle izleyebilir.

Öte yandan Perseid göktaşı yağmuru dün gece Ankara’dan çıplak gözle görülebildi. 'Perseid meteor yağmuru' Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti'nde gözlemlendi.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının parçaları olan Parlak Perseidler, yılın en popüler meteor yağmurlarından biridir.

Dünya'nın her yıl kuyruklu yıldızın geride bıraktığı toz ve parçacıkların içinden geçmesiyle, Perseid Meteor Yağmuru adı verilen görsel şölen ortaya çıkmaktadır.

Perseidler, her yıl temmuz sonu itibarıyla ortaya çıkıyor ve gece gökyüzünde parıldayan ışık çizgileri olarak görülüyor.

En yoğun hâlini ise ağustos ayının ortalarına doğru alıyor.

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